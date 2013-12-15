الأمطار والأحوال الجوية السيئة تعيق وصول 3 مراكب سولار وبنزين

قال مصدر بقطاع البترول، إن سوء الأحوال الجوية أعاق دخول 3 مراكب محملة بكميات من السولار والبنزين، لافتا إلى توافر أرصدة تكفى لفترات تصل إلى 10 أيام للبنزين و6 أيام للسولار.

وتوقع المصدر أن يتم دخول تلك المراكب- والتى تحمل 70 ألف طن من السولار، منها مركب يحمل 32 ألف طن بنزين- اليوم بعد استقرار الأحوال الجوية بشكل نسبى، لافتا إلى أرصدة البوتاجاز تكفى 4 أيام.

ويعمل وزير البترول حاليا على تنفيذ خطة لمراجعة وتطوير منظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية، لتلاشى أى أزمات قادمة، مع العمل على توفير كافة احتياجات السوق المحلى من الوقود.