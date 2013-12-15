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خبراء اقتصاديون: 285 مليون دولار خسائر إسرائيل الأولية جراء المنخفض الجوي

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خبراء اقتصاديون: 285 مليون دولار خسائر إسرائيل الأولية جراء المنخفض الجوي خبراء اقتصاديون: 285 مليون دولار خسائر إسرائيل الأولية جراء المنخفض الجوي

تباينت التقديرات الإسرائيلية حول الخسائر المادية الأولية لإسرائيل، جراء المنخفض الجوي القطبي، الذي ضرب البلاد على مدى الأيام الـ 4 الماضية، فيما ذكرت مصادر إسرائيلية، أن المبلغ الحقيقي للأضرار سيتضح بعد أيام.

وقالت صحيفة إسرائيلية، إن «حجم الخسائر التي لحقت بمختلف المرافق في إسرائيل جراء المنخفض الجوي، يقدر بنحو مليار شيكل (نحو 285 مليون دولار)».

في المقابل، قدرت وزارة المالية الإسرائيلية ومركز السلطات المحلية حجم الأضرار جراء العاصفة الجوية بنحو 300 مليون شيكل «86 مليون دولار».

بينما ذكرت صحيفة إسرائيلية أخرى أن «الخسائر الإسرائيلية الناجمة عن المنخفض الجوي، تبلغ حوالي 420 مليون شيكل (120 مليون دولار) كتقدير أولي».

وأضافت الصحيفة أن أكثر الأضرار أصابت البنى التحتية، من ضمنها خطوط الكهرباء والطرق، حيث بلغت الأضرار للبنى التحتية 200 مليون شيكل، أما الأضرار التي أصابت الشقق والسيارات فقد بلغت 80 مليون شيكل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصانع الإسرائيلية خسرت بسبب توقفها عن العمل لـ 5 أيام، 140 مليون شيكل، وذلك بسبب تغيب العمال وإغلاق المحال التجارية ومحطات الوقود وتوقف المواصلات العامة.

ولم تتضمن هذه التقديرات الخسائر التي لحقت في قطاع الزراعة، والتي تقدر وفقًا لمصادر إسرائيلية، بعشرات الملايين من الشيكل، نتيجة انهيار البيوت البلاستيكية وتعرض المزروعات في المناطق المكشوفة لأضرار كبيرة.

ومن المتوقع أن تصادق الإسرائيلية على ميزانية خاصة، لإعادة ترميم البنى التحتية. 

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