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وزير خارجية فرنسا يُعرب عن تشاؤمه بشأن الوضع في سوريا

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وزير خارجية فرنسا يُعرب عن تشاؤمه بشأن الوضع في سوريا وزير خارجية فرنسا يُعرب عن تشاؤمه بشأن الوضع في سوريا
أعرب وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، السبت، عن «تشاؤمه» بشأن الوضع الحالي في سوريا.وقال «فابيوس»، في الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر السياسة العالمي في موناكو، إن «لديه شكوكًا قوية حول نجاح المؤتمر الدولي للسلام بشأن سوريا (جنيف-2)، المقرر عقده في 22 يناير المقبل»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن باريس ستعمل على ضمان نجاح المحادثات.وأوضح «فابيوس» أن المعارضة السورية تواجه صعوبات، مضيفًا أن الرئيس السوري، بشار الأسد له أخطاء كثيرة «لكنه ليس غبيًا».وأضاف «فابيوس»: «لا نستطيع أن نرى سببًا يجعله يسلم كل سلطاته»، مشيرًا إلى أن «المعارضة المعتدلة»، التي تدعمها باريس، تواجه صعوبات كبيرة في ظل تراجع نفوذها أمام «الجماعات الإسلامية المتطرفة».

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