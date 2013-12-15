التليفزيون الإسرائيلي: إصابة اثنين بجروح في تحطم طائرة

قالت القناة العاشرة للتليفزيون الإسرائيلي، إن إسرائيليين أصيبا بجروح إثر تحطم طائرة خفيفة، بسبب تعطّل محركها في مدينة «هرتسيليا»، وسط إسرائيل . وأضافت القناة أن طائرة خفيفة تحطّمت عند انطلاقها من «هرتسيليا»، مما تسبب في إصابة اثنين من ركابها بجراح طفيفة، دون أن توضح إن كان بالطائرة ركاب آخرون . وأوضحت القناة أن خللاً أصاب محرك الطائرة، مما أدى إلى سقوطها وتحطمها، موضحة أن طواقم الإسعاف والتحقيق توجهت إلى مكان الحادثة، لمعرفة تفاصيلها وظروفها . وكانت إسرائيل قد أوقفت منذ 3 أيام توجه الطائرات الكبيرة لمطار «بن جوريون»، بسبب الأوضاع الجوية التي نجمت عن منخفض قطبي يضرب المنطقة خلال الأيام الماضية .

شبكةعيونالإخبارية

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