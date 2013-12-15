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التليفزيون الإسرائيلي: إصابة اثنين بجروح في تحطم طائرة

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التليفزيون الإسرائيلي: إصابة اثنين بجروح في تحطم طائرة التليفزيون الإسرائيلي: إصابة اثنين بجروح في تحطم طائرة
قالت القناة العاشرة للتليفزيون الإسرائيلي، إن إسرائيليين أصيبا بجروح إثر تحطم طائرة خفيفة، بسبب تعطّل محركها في مدينة «هرتسيليا»، وسط إسرائيل.وأضافت القناة أن طائرة خفيفة تحطّمت عند انطلاقها من «هرتسيليا»، مما تسبب في إصابة اثنين من ركابها بجراح طفيفة، دون أن توضح إن كان بالطائرة ركاب آخرون .وأوضحت القناة أن خللاً أصاب محرك الطائرة، مما أدى إلى سقوطها وتحطمها، موضحة أن طواقم الإسعاف والتحقيق توجهت إلى مكان الحادثة، لمعرفة تفاصيلها وظروفها.وكانت إسرائيل قد أوقفت منذ 3 أيام توجه الطائرات الكبيرة لمطار «بن جوريون»، بسبب الأوضاع الجوية التي نجمت عن منخفض قطبي يضرب المنطقة خلال الأيام الماضية.

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