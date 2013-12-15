رئيس شعبة الأدوية يحمل الحكومة مسؤولية مشكلة نقص الدواء واختفائه

كتب : فاطمة النشابي منذ 1 دقيقة

وحمل الدكتور هاني إمام، رئيس شعبة الأدوية في نقابة الصيادلة، الحكومة، المسؤولية الكاملة عن نقص الدواء في مصر، مشيرًا إلى أن المشكلة أصبحت الآن في توفير بديل الدواء، وليس في توفير صنف الدواء.

وكشف إمام، أثناء حواره لـ برنامج "مصر× يوم"، المذاع على فضائية "دريم2" مساء أمس، أن هناك أدوية لاتوجد نهائيًا في السوق، مؤكدًا أنه يجب على الدولة أن تجبر الشركات على إنتاج الأدوية الناقصة.

بينما أشار الدكتور محمد فؤاد، رئيس جمعية "الحق في الدواء"، إلى أن صناعة الأدوية في مصر تواجه تحديات كثيرة أثرت عليها، منها ارتفاع سعر الصرف، وتراجع التصنيف الائتماني، إلى جانب ما وصفه ﺑ "طناش" الحكومة عن عدم محاسبة الشركات التي توقف إنتاج أنواع معينة من الدواء، ولم يتخذ إجراءات ضدها.

وناشد فؤاد، الحكومة أن ينقذوا مرضى سيولة الدم، موضحًا أنهم بدءوا يفقدوا حياتهم بسبب غلق المصنع المخصص لإنتاج الأدوية الخاصة بهم.

وناشد الدكتور محي حافظ، رئيس شعبة صناعة الأدوية، الحكومة بإنقاذ الأدوية منخفضة التكلفة برفع أسعارها، لأنها أوشكت على الاختفاء من السوق، مؤكدًا أن الشكوى العامة لمصانع الأدوية تكمن في أن أسعار الأدوية لم تتحرك منذ 15 أو20 عامًا.