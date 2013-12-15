مدرب مونتيري: سأواجه الأهلي بنفس طريقة مباراة الرجاء

(شريف حسن - المغرب ) قال خوسيه جوادالوبي كروز المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي أنه سيلعب أمام الأهلي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بنفس طريقة اللعب التي اعتمد عليها في مواجهة الرجاء في ربع النهائي.

وخسر بطل الكونكاكاف من الرجاء 2-1 يوم السبت، ليلعب أمام الأهلي الذي خسر هو الآخر من جوانزو إيفرجراند الصيني 2-0.

وقال كروز في المؤتمر الصحفي: "مونتيري دخل البطولة بطموحات وتطلعات كبيرة، لكننا فشلنا في تحقيق ما كنا نسعى إليه".

وأضاف "سأواجه الأهلي بنفس الطريقة التي لعبت بها أمام الرجاء، فكل الفرق الإفريقية والعربية تلعب بحماس أكبر".

وأوضح "سنحاول إنهاء الهجمات بشكل أفضل من أجل الفوز على الأهلي وقنص المركز الخامس".

يذكر أن مونتيري نفسه فاز على الأهلي العام الماضي في مونديال الأندية باليابان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 2-0.