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' الاهلي وجماهيره لا يقبلون الهزيمة مهما كانت الظروف '

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' الاهلي وجماهيره لا يقبلون الهزيمة مهما كانت الظروف ' ' الاهلي وجماهيره لا يقبلون الهزيمة مهما كانت الظروف '

عبر السيد حمدي مهاجم الأهلي عن حزنه الشديد للهزيمة أمام جوانزو في كأس العالم للأندية، مؤكدا أن لاعبي الفريق الأحمر وجماهيره لا يقبلون الهزيمة تحت أي ظرف.

وقال حمدي لموقع ناديه الرسمي "كنا الأفضل في الشوط الأول وسنحت لنا العديد من الفرص فشلنا في استغلالها، على عكس المنافس الذي استغل فرصه جيدا."

وأضاف حمدي "اعتذاري الشديد للجماهير، فنحن نعلم أنها لا تقبل الهزيمة تحت أي ظرف ونحن كذلك كلاعبين في الأهلي لا نقبلها."

وخسر بطل إفريقيا أمام جوانزو بهدفين دون رد عن طريق البرازيلي إلكسون والأرجنتيني كونكا.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي منافسه المكسيكي مونتيري يوم الأربعاء المقبل في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

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