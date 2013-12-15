مع نهاية كل عام، نعرض على قارئات "سيدتي نت" أجمل وأسوأ إطلالات العام الماضي. وقد اخترنا لك اليوم، وفق ذلك، أسوأ تسريحات النجمات لعام 2013.

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شاهدي 18 صورة من ألبومات النجمات لهذا العام، والتي لن تكون غريبة كثيراً عليكنّ، إذ لا تزال مطبوعة في ذاكرتنا، كون نجمتنا المفضّلة قد ظهرت بإطلالة غير مرغوب فيها حينها على السجادة الحمراء.

وقد لا تكون التسريحة وحدها هي التي لم نحبّها، بل أيضاً قصة الشعر ولونه، وما هنالك من تفاصيل صغيرة أدّت إلى ظهور النجمة بطريقة لم تعجبنا.

شاهدي الصور، وشاركينا رأيك!

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