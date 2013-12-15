خلل العصب السمعى يصيبك بالصمم

الصمم مشكلة قد تقابل العديد منا، ولها أعراض وأسباب مختلفة، فهناك نوع من الصمم يحدث بسبب التقدم فى العمر، حيث يبدأ الشخص فى سماع من حوله بصورة ليست واضحة، ويبدأ الشخص المصاب بالصمم فى تلك الحالة بالشعور بالدوار، وفقدان التوازن، وهناك نوع آخر من الصمم، وفيه تفشل الأصوات فى الوصول للأذن بسبب وجود خلل فى طبلة الأذن، وقد يكون الصمم بسبب انسداد جزء من الأذن لوجود تلك المادة الشمعية التى تفرزها الأذن، كما توضح دكتورة أميرة زين استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة، قائلة هناك أنواع كثيرة للصمم، يأتى أبرزها الصمم العصبى، والذى يحدث نتيجة خلل فى العصب السمعى، وقد يشير هذا الخلل لوجود ورم ويمكن معالجة الصمم بأشكال مختلفة، ومتعددة تأتى أبرزها بالجراحة، بإزالة تلك المادة الشمعية المتراكمة بالجراحة أما الصمم العصبى فيمكن علاجه باستخدام أجهزة سمعية مساعدة.

وقد يحدث الصمم، بسبب التهاب قناة الأذن الخارجية مما يسبب خروج مادة من الأذن، ويكون لون الأذن شديد الاحمرار، وقد يكون السبب فى تلك الحالة الإصابة بعدوى بكتيرية ويمكن فى تلك الحالة استخدام العقاقير والمضادات الحيوية، التى تساعد الأذن على تلافى تلك الأوجاع هذا بجانب التهاب الأذن الوسطى، الذى يسبب مشاكل متعددة بالأذن ويكشف وجود مشاكل بالجهاز التنفسى، وأيا ما كان السبب المؤدى للصمم فهو يخضع للعلاج بالمتابعة عند الطبيب القادر على تشخيص الحالة.