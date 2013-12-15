بالصور| إضراب عام في بنجلاديش احتجاجًا على إعدام زعيم الجماعة الإسلامية

كتب : أ ش أ منذ 44 دقيقة

بدأ في بنجلاديش إضراب عام دعا إليه حزب الجماعة الإسلامية، احتجاجًا على إعدام عبد القادر ملا زعيم الحزب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم، أن بنجلاديش تشهد منذ تنفيذ حكم الإعدام أعمال عنف واسعة النطاق، أدت لمقتل 9 مواطنين وإصابة أكثر من 100 آخرين.

كانت بنجلاديش أعدمت مساء الخميس الماضي عبد القادر ملا، أحد قادة جماعة الإسلام، والمتهم بارتكاب جرائم حرب إبان حرب الاستقلال مع باكستان عام 1971، حيث يعد الملا أول شخص يتم إعدامه بعد خضوعه لمحاكمة أمام محكمة الجرائم الدولية في بنجلاديش، والتي أنشئت عام 2010 للتحقيق بشأن الانتهاكات المرتكبة خلال عام 1971 والتي قدر عدد ضحاياها بـ3 ملايين شخص.