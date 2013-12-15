اختتام فعاليات ملتقى الأقصر الدولى للتصوير

أصدر المشاركون فى ختام فعاليات ملتقى الأقصر الدولى السادس للتصوير، 11 توصية تضمنت التخطيط لإقامة بنيان أفريقى للفنون التشكيلية، دعما لأواصر التعاون مع عمق الإستراتيجية الأفريقية، يشارك فيه فنانو الدول الأفريقية.

كما تضمنت التوصيات، إقامة سوق فنى بالقاهرة سنويا لبيع لوحات من خلال معرض كبير يشارك فيه كل فنانى سمبوزيوم الأقصر، من جميع المشاركين من الفنانين من أنحاء الدول، على أن تخصص نسبة من المبيعات لدعم حركة الفنون التشكيلية، كبناء مراسم فى الأقصر، واستديو كبير لورش عمل فنانى السمبوزيوم تحت إشراف صندوق التنمية الثقافية.

شهد حفل ختام الملتقى مساء أمس السبت، محافظ الأقصر، اللواء طارق سعد الدين، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس صندوق التنمية الثقافية، والشاعر سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور إبراهيم غزالة قوميسير عام الملتقى الدولى.

كما أوصى المشاركون بتقديم دراسة متكاملة لإقامة متحف دائم للفن الحديث فى الأقصر، وتقديم دراسة من اللجنة العليا للملتقى والتخطيط للمشاركة فى إكسبو الإمارات، الذى يقام فى دبى 2022 بفنون تشكيلية تضم ما سيكون قد جمع من لوحات نتاج أعمال الفنانين الذين شاركو فى سمبوزيوم الأقصر خلال الفترة الماضية حتى 2022.

وأكد المحافظ، فى كلمته خلال حفل الختام، ترحيب المحافظة باستضافة أية فعاليات ثقافية "من شأنها ترسيخ المكانة الفريدة للمحافظة، وتؤكد على توافر الأمن والأمان وعناصر الاستقرار"، مشيرا إلى أن "الملتقى أصبح علامة من علامات الأقصر الثقافية وعرسا ثقافيا تفتخر الأقصر باحتضانه على أرضها"، ووعد باستمرار دعمه للملتقى الذى جمع الكثير من الفنانين من 15 دولة، "لينقلوا استقرار وأمن الأقصر ليرسلو رسالة إلى بلدهم بما تتمتع به الأقصر من أمن وأمان".

وفى نهاية حفل الختام، تم تكريم المشاركين الفنانين فى الملتقى السادس للتصوير، ويمثلون 15 دولة أجنبية وعربية، وهم تانيا دجوكيس من "صربيا"، وايرينى جون "اليونان"، ورالف كلينت "ألمانيا"، وراشد دياب "السودان"، وجوليا اورمول "روسيا"، واورورا دياز "الرونيكان"، وفيد ياساجار أوبادهباى "الهند"، وهانى حورانى "الأردن"، وعبد الرسول سليمان "الكويت"، ونجاة حسن مكى "الإمارات"، وزوجيادى "الصين"، وهوانج هواسان "الصين"، وبولينا ايفا يستو "البرتغال"، ودوريتا تينى "سان سارنيو".

يضاف إلى هؤلاء تسعة من الفنانين المصريين، هم هويدا السباعى، وعلاء أبو الحمد، وإيمان أسامة، ورفقى الرزاز، ومحمد عبد المنعم، وجمال عز، وشاكر إدريس، وسالى الزينى، والسيد القماش.