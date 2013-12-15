تعليم القليوبية: تعديل جداول امتحانات منتصف العام بسبب الاستفتاء

أكد الدكتور عبد الله عمارة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن جدول امتحانات نصف العام المعدل، للمرحلة الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى، سيتم اعتماده من المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، فى موعد أقصاه يوم الثلاثاء القادم، وذلك بعد التعديلات التى أجريت عليه، نظراً لتوافق بعض الأيام بالجدول مع الاستفتاء على الدستور يومى 14- 15 يناير القادمين.

وأضاف عمارة فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن الجدول سيتم تعميمه على الإدارات التعليمية، والتى بدورها سترسله إلى المدارس التابعة لكل إدارة، خلال الأسبوع القادم.

يذكر أن المديرية كانت قد حددت 2 يناير المقبل موعدًا لبدء امتحانات نصف العام، للصفين الثانى والثالث الابتدائى، والأول والثانى الإعدادى، والصف الأول الثانوى العام، والنقل بالثانوى الفنى، و4 يناير للصف الثانى الثانوى العام، و5 يناير للصفين الرابع والخامس الابتدائى، و12 يناير للشهادة الإعدادية العامة، و9 من نفس الشهر للإعدادى المهنى، و16 يناير للشهادة الإعدادية والصم والمكفوفين وسنوات النقل بالإعدادى المهنى.