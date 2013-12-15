افتتاح أعمال ميكنة مركز علاج الأورام والطب النووي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة

كتب : أ ش أ منذ 5 دقائق

افتتح المهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، أعمال ميكنة مركز علاج الأورام والطب النووي، التابع لكلية الطب القصر العيني، والذي يعُد أحد أبرز مراكز الأورام في مصر.

وقال محمود، فى تصريح اليوم، إن ميكنة العمل بالمركز هو أحد نتاج التعاون المثمر بين مشروع تطوير المستشفيات الجامعية بوزارة التنمية الإدارية مع إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبالأخص مركز علاج الأورام، والطب النووي، والذي بدأ منذ عامين من أجل بناء نظام معلوماتي بحثي وطبي وإداري متكامل كفء، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمرضى المترددين على المركز بصورة حضارية سريعة ودقيقة ومتكاملة، وتحقيق التكامل والترابط بين المركز ومستشفيات جامعة القاهرة، وتمكينها من اتخاذ القرارات بناء على تقارير دقيقة، وأثمر هذا التعاون عن ميكنة المركز بطريقة تكنولوجية.

وأضاف الوزير، أن مشروع الميكنة الذي تنفذه الوزارة لصالح مركز الأورام، سيسهم في تقديم خدمات متعددة منها الخدمات الإكلينيكية بالمركز كعلاج الأورام بالإشعاع والعقاقير، وتشخيص الأورام بأحدث التقنيات المتاحة، وإجراء الفحوص الطبية باستخدام النظائر المشعة، وفصل مكونات الدم بلازما لعلاج الأورام المختلفة، وإجراء عمليات زرع النخاع الذاتي، العناية الحرجة لمرضى الأورام، علاج الأورام "الكيميائي والهرموني والإشعاعي" بمختلف أنواعه.

من جانبها، قالت وزيرة الصحة، إن المركز يقدم خدماته لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث يبلغ عدد المرضى المترددين على العيادة الخارجية حوالي 310 آلاف و46 مريضًا خلال العام ويبلغ عدد مرضى جلسات العلاج الإشعاعي 14 ألف مريض، و9295 مريضًا بجلسات العلاج الكيميائي، ويتردد على المركز سنويًا حوالي 4359 من "رجال، نساء، أطفال"، و4251 مريضًا يحتاج لفحوصات الأشعة المقطعية سنويًا.

وأضافت الرباط، أن عدد الفحوصات التي يقدمها مركز الطب النووي بلغ حوالي 7587مريضًا، وعدد

فحوصات معمل بيولوجيا الأورام بلغ 70089 مريضًا، وعدد فحوصات المعمل الإكلينيكي 66 ألفًا و899 مريضًا، فيما أن عدد فحوصات معمل الهرمونات 14108 مرضى، مؤكدة أنه كل ذلك خلال عام واحد، حيث تبلغ القوة البشرية للمركز 331 موظفًا ما بين أطباء وتمريض وإداريين.

يشار إلى أن مركز علاج الأورام والطب النووي، التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، يعد من أكبر الصروح الطبية والتعليمية على مستوي مصر والشرق الأوسط المتخصصة في علاج الأورام، والذي تم افتتاحه بعد التجديد عام 1982 ويبلغ عدد الأسرة به 103أسرة، ويعالج تقريبًا عدد 40.000 حالة بالعام في الأقسام المختلفة، وبها بعض العيادات التخصصية للعلاج المجاني والاقتصادي.

كما تسعى وزارة الدولة للتنمية الإدارية، ومركز علاج الأورام، والطب النووي، من بناء نواة بحثية لطلبة وأطباء كلية الطب جامعة القاهرة مع تغطية دورات العمل موحدة للمستشفيات، وإنشاء سجل طبي إلكتروني موحد لمترددى المركز.