أخبار عاجلة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أحدث بحث طبى يوصى بغرغرة "الأسبرين" بدلاً من بلعه لعلاج التهاب الحلق

Google+ Print

نتائج غريبة ومثيرة للغاية، كشف عنها مؤخراً أحدث بحث طبى، نُشر بصحيفة "ديلى ميل" أمس، السبت، وأشرف عليه باحثون من جامعة كارديف البريطانية، حول أفضل العلاجات المستخدمة لعلاج التهابات الحلق، والتى تكثر الإصابة بها أكثر فى فصل الشتاء، مع الانخفاض الشديد فى درجات الحرارة.

وأشار الباحثون إلى أن الأسبرين – أسيتيل ساليسيليك أسيد - يعد العقار الأمثل لعلاج التهاب الحلق، ولكن ليس ببلعه، وإنما بغرغرة محلول يُحضّر من خلاله، حيث يقوم المريض بإحضار قرصين، ومن ثم يذيبهما فى كوب مياه ممتلئ ويقوم بالغرغرة به.

وساهمت هذه الوسيلة المبتكرة، حسبما أكد الباحثون، فى الحد من شدة آلام الحلق خلال ساعتين من بدء الغرغرة بمحلول الأسبرين، ودام هذه التأثير لستة ساعات كاملة، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية، وكما أشاد الباحثون جداً باستنشاق المستحضرات الصيدلية المحتوية على المنثول، حيث تساهم فى إزالة احتقان الأنف عن طريق إحداث شعور بارد فى الأنف، كما أنها تزيل أعراض احتقان الحلق والكحة، من خلال طبيعة عمل مادة المنثول كمخدر موضعى.

وأخيراً فقد أكد عدد من الباحثين بجامعة ويكاتو النيوزلندية، أن بعض أنواع العسل تساهم فى شفاء التهاب الحلق، لأنها تحتوى على مادة الهيدروجين بيروكسيد "H2O2"، والتى تمتلك خواصاً مضادة للبكتيريا ممتازة.

الصور نقلاً عن ديلى ميل

1.jpg

G52ad872e27ccd.jpg

G52ad872ed6dac.jpg

G52ad872f1f035.jpg

G52ad872f60eed.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365