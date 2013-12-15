"هربس الشفاة".. مرض فيروسى معدٍ ينتقل من شخص لآخر

يعتبر هربس الشفاه من الأمراض الجلدية التى تحدث نتيجة نقل العدوى بفيروس، وغالبا تكون الإصابة حول الفم ونادرا ما تصيب اللسان، وذلك عن طريق تلامس المصاب.. تسأل قارئة، ما هو مرض هربس الشفاه، وما أعراضه، وطرق العلاج؟.

يجيب الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، قائلا، هربس الشفاه مرض فيروسى يصيب المنطقة التى تقع على حرف الشفاه، ويسبب تورما مكان الإصابة والتهابه، كما تظهر الأعراض أيضاً على هيئة حبوب صديدية، ويسبب ألما موضعيا ويستمر حوالى أسبوعا، وفى نهايته تختفى الأعراض.

وأكد "الناظر" أن المرض معدٍ، وينتقل من شخص لآخر، ويعاود الظهور أحيانا مرة أخرى، ويظهر عندما يعانى الإنسان من ضعف المناعة، موضحا أن علاج المرض يكون باستخدام الكريمات المضادة للفيروس بدهان موضعى مكان الإصابة مرة كل أربع ساعات، ويمكن تناول مسكنات إذا كان هناك ألم شديد.