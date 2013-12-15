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فوز"عبد الهادى" و"الأدهم" بمقعدى رؤساء المحاكم بالتزكية بعد تنازل 6 قضاة

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فوز"عبد الهادى" و"الأدهم" بمقعدى رؤساء المحاكم بالتزكية بعد تنازل 6 قضاة فوز"عبد الهادى" و"الأدهم" بمقعدى رؤساء المحاكم بالتزكية بعد تنازل 6 قضاة

تقدم 6 مرشحين بطلب للجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة، المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل، 20 ديسمبر الجارى، للتنازل عن ترشحهم على مقعد رؤساء المحاكم والقضاة.

وقبلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى للنادى، برئاسة المستشار نير عثمان، تنازل المرشحين الستة عن ترشحهم على مقعد رؤساء المحاكم والقضاة، والذى كان مرشحا عليه 8 قضاة تنازل منهم كل من محمد منصور عمر، ومحمد حسن الطويل، وأحمد مهابة، وأحمد عبد الرحمن صادق، وأحمد حسن عثمان، ومحمد جمال الدين عبد الحليم، ليتم حسم مقعدى رؤساء المحاكم والقضاة بالتزكية لصالح القاضيين محمد عبد الهادى، وأحمد الأدهم.

ووصل عدد المرشحين فى انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة نادى القضاة إلى 15 مرشحا فقط، بعد تنازل 6 قضاة عن ترشحهم على مقعدى رؤساء المحاكم والقضاة، وتنازل المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة عن ترشحه على مقعد المستشارين.

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مصر 365