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عميد هندسة القاهرة: وظيفتى حماية الطلاب وفى حالة عدم تحقيقها الاستقالة أفضل

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عميد هندسة القاهرة: وظيفتى حماية الطلاب وفى حالة عدم تحقيقها الاستقالة أفضل عميد هندسة القاهرة: وظيفتى حماية الطلاب وفى حالة عدم تحقيقها الاستقالة أفضل

قال الدكتور شريف مراد، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، "وظيفتى حماية الطلاب، وفى حالة عدم تحقيقها تكون الاستقالة الحل الأفضل"، مضيفا أن السبب الرئيسى والوحيد لتقديمه والوكلاء باستقالتهم لرئيس الجامعة، هو عدم إمكانية توفير الحماية اللازمة للطلاب داخل الحرم الجامعى، حيث إن الطالب محمد رضا، قتل داخل حرم الكلية، وبعد ذلك وقعت اشتباكات أخرى ودخل الغاز إلى قاعات الدرس.

وأضاف مراد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المطالب التى يطالب بها عميد الكلية والإدارة، هى حماية الطلاب فى الكلية، وأن إدارة الجامعة ليس بيدها شىء فيما يخص ذلك، والاستقالة خطوة مهمة جدا وتعتبر وقفة قوية للمطالبة بحماية الطلاب داخل الحرم.

وكان عميد الكلية والوكلاء تقدموا باستقالتهم من إدارة كلية هندسة يوم الخميس الماضى، وذلك ردا على الأحداث التى شهدتها كلية هندسة الأسابيع الماضية واعتراضا على عدم إعلان نتائج التحقيقات فى مقتل الطالب محمد رضا.

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