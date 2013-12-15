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سميح ساويرس: 200 مليون جنيه لإقامة فنادق بيئية بـ"الجونة"

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قال رجل الأعمال المصرى سميح ساويرس، إن كافة الصناعات والمناطق الصناعية الموجودة بالجونة متوافقة بيئيا، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء فندقين بيئيين، فندق الجونة الثانى فندق خليج مكارى بإجمالى 200 مليون جنيه.

وأوضح ساويرس فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مدينة الجونة تمتلك من المقومات البيئية ما يؤهلها لتعلن كأول مدينة على مستوى العالم خالية من الكربون، مؤكدا أنه تبرع لتأسيس الجامعة الألمانية جامعة برلين أساسا على الدراسات فى مجال التكنولوجى الخاص بالطاقة الجديدة والمتجددة لإعداد كوادر وقيادات شابة تمتلك القدرة على الدخول فى مشروعات العمران البيئى والبنايات الخضراء لتلبية احتياجات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وكان ساويرس قد شارك فى توقيع برتوكول تعاون ثلاثى بين وزارات البيئة والكهرباء والسياحة بشأن استخدامات الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

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