مقتل وإصابة سبعة من الطلبة الجامعيين إثر انفجار عبوة لاصقة ببغداد

سقط سبعة من الطلبة الجامعيين بين قتيل وجريح، إثر انفجار عبوة لاصقة كانت مثبتة فى حافلة تقلهم شمال شرقى العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى، إن عبوة لاصقة كانت مثبتة فى حافلة تقل طلبة جامعيين انفجرت صباح اليوم الأحد بالقرب من كلية الفنون الجميلة بمنطقة الوزيرية شمال شرقى بغداد، مما أدى إلى مقتل طالبين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة، بينهم سائق الحافلة.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية توجهت على الفور إلى مكان الحادث وطوقته، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجثتى القتيلين إلى دائرة الطب الشرعى.