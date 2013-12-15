وست برومتش يسجل أول حالة إقالة في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي

(إفي) - أعلنت إدارة نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي إقالة المدير الفني الأسكتلندي ستيف كلارك، بعد الخسارة بهدف دون مقابل أمام كارديف سيتي السبت في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعتبر هذه هي الهزيمة الرابعة على التوالي لوست بروميتش في البريمير ليج، ما أدى لتراجعه للمركز الـ16 في جدول الترتيب بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

ومن المقرر أن يتولى كيث داونينج، مساعد كلارك مهمة تدريب الفريق الإنجليزي، وذلك بعد اقالة المساعد الآخر كيفين كين لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وقالت إدارة النادي، في بيان صادر عنها، "للأسف وصلنا إلى قرار اعفاء ستيف من مهامه بعد دراسة الوضع بشكل متأن".

وأشار البيان إلى أن المباريات المقبلة "ستكون هامة بالنسبة للفريق، ونشعر بأهمية اتخاذ قرار سريع لمصلحة النادي".

وأضاف "ميزانية هذا الموسم هي الأعلى في تاريخ النادي، ونعتقد أننا شكلنا فريقا قادرا على المنافسة في البريمير ليج".