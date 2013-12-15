أخبار عاجلة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وست برومتش يسجل أول حالة إقالة في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي

Google+ Print
وست برومتش يسجل أول حالة إقالة في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي وست برومتش يسجل أول حالة إقالة في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي

(إفي) - أعلنت إدارة نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي إقالة المدير الفني الأسكتلندي ستيف كلارك، بعد الخسارة بهدف دون مقابل أمام كارديف سيتي السبت في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعتبر هذه هي الهزيمة الرابعة على التوالي لوست بروميتش في البريمير ليج، ما أدى لتراجعه للمركز الـ16 في جدول الترتيب بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

ومن المقرر أن يتولى كيث داونينج، مساعد كلارك مهمة تدريب الفريق الإنجليزي، وذلك بعد اقالة المساعد الآخر كيفين كين لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وقالت إدارة النادي، في بيان صادر عنها، "للأسف وصلنا إلى قرار اعفاء ستيف من مهامه بعد دراسة الوضع بشكل متأن".

وأشار البيان إلى أن المباريات المقبلة "ستكون هامة بالنسبة للفريق، ونشعر بأهمية اتخاذ قرار سريع لمصلحة النادي".

وأضاف "ميزانية هذا الموسم هي الأعلى في تاريخ النادي، ونعتقد أننا شكلنا فريقا قادرا على المنافسة في البريمير ليج".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع