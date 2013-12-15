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لاعب برشلونة: توسيع الفارق مع ريال مدريد أمر هام

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لاعب برشلونة: توسيع الفارق مع ريال مدريد أمر هام لاعب برشلونة: توسيع الفارق مع ريال مدريد أمر هام

(إفي) - أكد لاعب وسط برشلونة الإسباني سرجيو بوسكيتش أن الابتعاد بفارق خمس نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد في الليجا "هام"، وذلك بعد الفوز على فياريال بهدفين مقابل واحد في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

قال بوسكيتش، في تصريحات صحفية عقب اللقاء السبت "مستوى برشلونة يتحسن خلال المباريات الأخيرة"، مشيرا إلى أن الفريق يقدم مباريات "أكثر تكاملا".

وأشار "كلما لعبنا بشكل جيد، سيقولون إننا نعود إلى المستوى المعهود"، وذلك بعد ما تردد بشأن ابتعاد الفريق عن تألقه، خاصة بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين في دوري الأبطال والليجا.

وأوضح "نحن سعداء بتحسن المستوى، افتقرنا إلى التهديف قبل أن يدرك فياريال هدف التعادل"، مشيرا إلى أن فياريال "فريق كبير".

وأقر بأن "الابتعاد بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد أمر هام، في المرحلة الثانية قد يكون هاما".

وتعادل ريال مدريد من جانيه مع أوساسونا بهدفين لكل منهما، ليفقد نقطتين ثمينتين في رحلته نحو القمة، التي يحتلها برشلونة برصيد 43 نقطة، بفارق 5 نقاط عن "الميرينجي" صاحب المركز الثالث.

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