لام: بايرن سيقدم أفضل ما لديه في مونديال الأندية

قال فيليب لام قائد بايرن ميونيخ أن فريقه سيقدم أفضل ما لديه خلال مشاركته في كأس العالم للأندية في المغرب من أجل استكمال نجاحه في 2013.

وتوج بايرن برباعية تاريخية هذا العام، ويمتلك فرصة إضافة لقب مونديال الأندية إليها.

ويبدأ الفريق البافاري مشواره في نصف نهائي البطولة بمواجهة جوانزو إيفرجراند الصيني الذي فاز على الأهلي 2-0.

وقال لام للصحفيين يوم السبت: "النجاح الذي وصلنا إليه يقف وراءه العديد من سنوات العمل الجاد، وحصدنا ذلك في 2013 ولكننا السنة لم تنته بعد".

وأوضح "سنقدم أفضل ما لدينا في مونديال الأندية، فنحن عازمون على تحقيق نجاح آخر في 2014".