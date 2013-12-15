اختتمت فعاليات مهرجان دبي السينمائي باحتيال أمريكي

بعد تسعة أيام من الشغف، اختتمت فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته العاشرة، التي أشاد بها الجميع واعتبروا أنها دورة مختلفة وممتازة بكل المقاييس، فقد أسعدت كل الحضور من ضيوف ووسائل إعلام وصناع السينما، واحتوت على مجموعة كبيرة من الأفلام الممتعة، التي لاقت اعجاباً من الحضور و الجمهور.

بعد مراسم السجادة الحمراء، التي شهدت مرور نخبة من نجوم السينما،منهم منى زكي، أحمد حلمي، مروة محمد، نيللي، محمد سعد، بشرى، محمود قابيل، سمير غانم، حسن يوسف، بدرية أحمد، منذر رياحنة، منصور الفيلي، هيفاء حسين، نيفين ماضي، هاني أبو أسعد، وليد زعيتر، آدم بكري، إياد حوراني وغيرهم وبحضورالمنتج تشارلز روفن، والمخرج ديفيد أو راسل، ومؤلفة الموسيقى التصويرية سوزان جيكوبس، والمنتج المنفذ ماثيو بادمان، اختتم المهرجان بفيلم "احتيال أميركي"وهو من بطولة مجموعة من نجوم السينما العالمية هم، جنيفر لورنس، برادلي كوبر، كريستيان بيل، آيمي أدامز، جيريمي رينير، مايكل بينا، جاك هيوستن. والفيلم مقتبس عن قصة حقيقية لمحتال اسمه "إيرفينغ روزنفيلد" وشريكته في الجريمة "سيدني بروسار" اللذان يرغما على العمل مع عميل فيدرالي، للإيقاع بمجرمين ومحتالين وسياسيين، وتحديداً "أنجلو إيركتي" عمدة كامدين بولاية نيوجيرسي.

الفيلم من إنتاج شركة أنابورنا لمالكتها ميغان إليسون، وشركة روفينز اطلس لمالكها تشارلز الشهير بـ "تشاك".

الجدير بالذكر أن مهرجان دبي السينمائي الدولي، هو أول مهرجان يعرض فيلم "احتيال أميركي".

وبعد الانتهاء من عرض الفيلم أقيم حفل في "سكاي دايف دبي" حضره نخبة كبيرة من النجوم ووسائل الإعلام والضيوف بمناسبة ختام المهرجان، وتخلل الحفل ألعاباً نارية أبهرت الجميع واستمر الحفل إلى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.



المزيد من التفاصيل والكواليس قريباً في مجلة "سيدتي".