تاتا يأسف لتوقف الليجا بسبب الكريسماس

(إفي) - أعرب الأرجنتيني جيراردو مارتينو المدير الفني لبرشلونة عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به فريقه أمام فياريال في اللقاء الذي جمع الفريقين في إطار منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، والذي انتهى بفوز فريقه 2-1.

وقال مارتينو، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، "منذ أن توليت تدريب الفريق، لم أشعر بسعادة كتلك بعد أي لقاء. حافظنا على الأداء الذي ظهرنا به أمام كارتاخينا وسلتيك، المنافس الأقوى الذي نواجهه خلال المباريات الثلاثة الأخيرة".

وتعرض برشلونة لهزيمتين متتاليتين في دوري الأبطال أمام أياكس أمستردام الهولندي وأثلتيك بلباو في الليجا، الا أنه عاد للتألق أمام كارتاخينا في كأس ملك إسبانيا ليفوز بأربعة أهداف مقابل واحد، قبل أن يتغلب على سلتيك بستة أهداف مقابل واحد بالبطولة القارية.

وهنأ المدرب لاعبيه على الضغط الذي مارسوه على الخصم، مشيرا إلى أن الضغط على الخصم يتطلب "الرغبة وتنظيم الصفوف".

وفي هذا الصدد، أعرب عن أسفه إزاء توقف بطولة الدوري خلال أعياد الميلاد، في ظل اللحظة الرائعة التي يمر بها الفريق، قائلا "لا أود أن تتوقف البطولة، لأنني أشعر بأننا نمر بلحظة جيدة للغاية".

وأقر مارتينو بأن وجود مواطنه ليونيل ميسي، المصاب، في صفوف الفريق كان من شأنه رفع المستوى، مشيرا "الجميع يفتقد ميسي، نحن والمنافسون. دائما ما يشعر الجميع بغياب اللاعب الأفضل في العالم".