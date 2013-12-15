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نيمار عن إيقافه بسبب الكارت الأصفر: لا أعلم ماذا حدث؟ لم أفعل شيئا!

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نيمار عن إيقافه بسبب الكارت الأصفر: لا أعلم ماذا حدث؟ لم أفعل شيئا! نيمار عن إيقافه بسبب الكارت الأصفر: لا أعلم ماذا حدث؟ لم أفعل شيئا!

أبدى البرازيلي نيمار الوافد الجديد إلى صفوف برشلونة الإسباني دهشته من البطاقة الصفراء التي حصل عليها أمام فياريال في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، وانتهى بفوز البرسا بهدفين لواحد، حملا توقيع نجم سانتوس السابق.

وأكد نيمار، في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي أقيم السبت، أنه لم يفتعل الحصول على بطاقة صفراء، الخامسة له هذا الموسم في الليجا، ما يجعله يغيب عن اللقاء المقبل أمام خيتافي في المسابقة المحلية.

وحصل نيمار على البطاقة الصفراء في الجزء الأخير من المباراة بعد أن نفذ ركلة ركنية قبل أن يأذن الحكم بذلك، ما علق عليه اللاعب "لا أعرف ما الذي حدث، لم أفعل شيئا".

وفي تعليقه على المباراة، أوضح أن الفريق تمكن من "استغلال الفرص" التي سنحت له أمام فريق "جيد للغاية".

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