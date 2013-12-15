ضبط 9 قضايا مخدرات بحملة أمنية مكثفة بسوهاج‎

تمكنت قوة أمنية من مديرية أمن سوهاج فـي مجال مكافحة جرائم المخدرات من ضبط عدد 9 ” قضايا مخدرات، حيث تم ضبط ” 3 ” لفافة كبيرة الحجم من مخدر البانجو وزنها حوالي 3 كيلو جرام وكذا ” 5 ” من لفافات نبات البانجو المخدر يزنوا حوالـي 500 جرام ومبلغ مالي 150 جنية بحيازة عمر صديق محمد بكر سن 26 طالب .

كما تمكنت القوات الأمنية من ضبط ” 7 ” لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر بوزن حوالى كيلو ونصف الكيلو جرام و ” 39 ” قرص تامول المخدر و ” 38 ” علبة بيرة بحيازة مسعود خلف السيد محمد سن 42 عامل المسجل شقـي خطر تحت رقم 21 فئة ج ” آداب ” والمطلوب ضبطه وإحضاره فـي قضية رقم 3089 ادارى مركز جهينه لسنة 2012م ” قتل ” ، كما تم ضبط ” 15 ” قرص تامول المخدر بحيازة محمد عبد النبي فهمـي عبد الحميد ” وشهرته ميدو لابد ” سن 24 عاطل ، وضبط ” 10 ” أقرص تامول المخدر وزجاجة خمور وسلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال بحيازة محمود حمدي محمود عثمان سن 27 عامل – ويقيم المساكن شعبية – دائرة قسم أول سوهاج .

كما نجحت القوات الأمنية من ضبط ” 2 ” قطعه صغيرة الحجم من مخدر الحشيش يزنوا حوالى 10 جرام بحيازة وحيد حامد أحمد حسن سن 20 عاطل ، و ضبط لفافة ورقية صغيرة الحجم بداخلها مخدر البانجو المخدر تزن حوالى 10 جرام بحيازة مهران عبد القادر مهران هريدى سن 50 عامل ، وضبط قطعه صغيرة الحجم من مخدر الحشيش تزن حوالى 5 جرام وكذا قطعة لجوهر الأفيون المخدر تزن حوالى 2 جرام بحيازة نادر جابر جاد الله عيسى سن 24 عامل و تمكن الملازم أول محمد العسال – ضابط وحدة الاشتباه من ضبط وائل زغلول محمد احمد سن 38 عاطل وبحوزته عدد ” 300 ” قرص ابترل المخدر ومبلغ مالي وقدرة 300 جنية وهاتف محمول ماركة نوكيا ، كذلك تمكن الملازم أول عمر عرفات – ضابط وحدة الاشتباه من ضبط هاني محمد عبد العال عبد اللاه سن 28 حاصل على دبلوم وبحوزته عدد ” 3 ” قرص تامول المخدر .

تمت مواجهة المتهمين بالمضبوطات ، واعترفوا بحيازتها والغرض من حيازتها وتمت تحرير محاضر بالسابق ، وابلاغ النيابة لإتخاذ اللازم .