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مسلحون يختطفون 7 عاملين بالغرفة المركزية لتوزيع كهرباء ليبيا

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مسلحون يختطفون 7 عاملين بالغرفة المركزية لتوزيع كهرباء ليبيا مسلحون يختطفون 7 عاملين بالغرفة المركزية لتوزيع كهرباء ليبيا
اختطف مسلحون مجهولون، في الساعات الأولى من صباح الأحد، 7 مهندسين من غرفة تحكم مسؤولة عن توزيع الكهرباء على مستوى ليبيا، وتقع جنوب العاصمة طرابلس.وقالت الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في ليبيا، في بيان، إن مسلحين مجهولين اقتحموا غرفة التحكم الوطني، التي تشرف على عملية توزيع الكهرباء على مستوي البلاد بالكامل، وقاموا باختطاف كافة الطاقم التشغيلي للغرفة البالغ عددهم سبعة مهندسين.من جانبه، أوضح محمود الورفلي، مدير إدارة التحكم الرئيسي بالغرفة، أن مسلحين اقتحموا مقر غرفة التحكم، الواقعة في منطقة الفلاح بهدف السيطرة عليها وقطع الكهرباء عن البلاد، لكن قوة من الجيش الليبي وصلت إلى المكان وأجبرت المسلحين على إنهاء اقتحامهم، وتمكنوا من اختطاف كافة أفراد الطاقم التشغيلي للمحطة المكون من 7 مهندسين.وأضاف «الورفلي» أنه لا يملك معلومات عن الجهة التي اقتيد إليها المهندسون المختطفون، فضلا عن دوافع عملية اقتحام الغرفة،  وما إذا كانت سياسية من عدمه.ولفت إلى عودة العمل في الغرفة بشكل طبيعي، بعد انتداب مجموعة أخرى من المهندسين لتشغيلها.

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