أفراح حتى الفجر فى شوارع أغادير احتفاءً بفوز الرجاء المغربى

خرج الآلاف من الجماهير المغربية، مساء أمس، إلى شوارع مدينة أغادير للاحتفاء بفوز فريق الرجاء البيضاوى على نادى مونتيرى الميكسيكى بهدفين لهدف، والتأهل لنصف نهائى كأس العالم للأندية.

وسجل هدفى الرجاء: شمس الدين الشطيبى، والإيفوارى كوكو غويهى هيلاير فى الدقيقتين 24 و95، بينما أحرز هدف مونتيرى الوحيد: الأرجنتينى خوسيه ماريا باسانتا فى الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

ورفع أنصار ومحبى الفريق المغربى شارات النصر ويافطات تحمل شعارات الفريق، كما جابوا بسياراتهم عددا من شوارع المدينة بينها: عبد الرحيم بوعبيد، الحسن الثانى، محمد الخامس، 20 غشت.

ولم تسلم فرحة جماهير مدينة أغادير بهذا الفوز الذى يعد الأول من نوعه فى تاريخ الكرة المغربية فى هذه المنافسة القارية من وقوع خسائر مادية طالت نحو 16 مركبة خاصة وشرطية، بحسب مصدر أمنى.

ولفت المصدر ذاته إلى أن خسائر المركبات شملت تهشم فى واجهاتها الزجاجية وصدمات فى هياكلها، موضحا أنها نجمت عن قيادات متهورة من قبل بعض الشباب المغمور بالفرحة.