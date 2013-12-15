عقار Proctosedyl بديل "سيدوبركت" لعلاج البواسير

السعى إلى الرزق يجعل الإنسان يذهب من مكان إلى آخر، إلا أن اختلاف المكان يجعل هناك مشاكل خاصة إذا كان الشخص مريضا، حيث يسأل قارئ "أنا شخص أعيش ببولندا، وأعانى من الإصابة بالبواسير، وأستخدم علاج سيدوبركت أقماع، إلا أننى لا أجده حاليا فهل هناك بديل؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور هيثم محمد صيدلى بمركز طب الأسرة بسوهاج عضو التجمع الصيدلى للاسم العلمى، قائلا: بداية إن البحث عن بديل لهذا العلاج من الأمور البسيطة إلا أننا سنفترض فى البداية أنه مكتوب بناء على وصفة طبية، وبناء عليه فإن أفضل البدائل لك فى بولندا هو استخدام "proctosedyl".

وأضاف هيثم عقار Proctosedyl يتكون من مادتين فعالتين cinchocaine عبارة عن مخدر موضعى لتخفيف الشعور بالألم والحكة وhydrocortisone عبارة عن كورتيزون مضاد للالتهابات، وأن تناول ذلك الدواء بنفس جرعات دواء سيدوبركت.

وأشار هيثم إلى أن هذا الدواء عبارة عن مرهم أو أقماع، وللحفاظ على هذا الدواء يجب حفظ الأقماع فى درجة من 2 إلى 8، مضيفا أن المرهم يمكن حفظه فى درجة حرارة الغرفة العادية، ولا يجب استخدام هذا الدواء أثناء الحمل أو للأطفال، ويتم استخدامه لمدة أسبوع إذا لم يحدث أى تحسن يجب استشارة طبيب فورا.