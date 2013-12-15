استشارى علاج طبيعى: اصنع لنفسك حزام بطن وارتديه فى الطقس البارد

أكد الدكتور صابر الغرباوى، استشارى العلاج الطبيعى والسمنة، أن حزام الخصر أو البطن، أو الحزام الذى يتم وضعه حول الظهر والبطن، أصبح من الضروريات فى الطقس البارد، ولا يجب إهماله أو العدول عن ارتدائه فى هذا الطقس الشديد البرودة. ناصحا "فاصنع لنفسك واحدا من قطعة قماش لينة، كى لا تعيق الحركة، ولا يحوى أية زوايا حديدية، ويغطى بشكل دائرى منطقة البطن بالكامل بداية من أسفل الصدر، سواء إن كان قطنى الصنع، أو مصنوع من الصوف أو المطاط، وغيرها، وعلى الشخص أن يختار النوع الذى يريد، ومن الممكن ارتداء القطنى على سبيل المثال فى الطقس الحار، والمطاط فى الطقس البارد.

وأضاف أنه يجب على الشخص الاهتمام بارتدائه بشكل شبه يومى، خاصة فى الجو البارد ومع انخفاض درجات الحرارة التى تؤثر على الجسم، فهذا الحزام له من الفوائد ما لا يعملها الكثيرون، فهو يحافظ على البطن والظهر والخصر فى حالة دفء دائمة، وكذلك باقى أعضاء البطن، كالكليتين وغيرها، وبذلك يحمى الشخص من الإصابة بالبرودة فى هذا الجزء من الجسم.

ولفت إلى أن أنواع أحزمة البطن عديدة ومتنوعة، ولكن نقصد هنا الأنواع العادية اللينة التى لا تعيق الحركة ولا تحوى زوايا حديدية، موضحا أن ارتداء حزام على محيط البطن والخصر والظهر، من أهم العادات الصحية المفقودة التى يجب الاهتمام بها، لأنها تساعد على شد الجسم وقولبة انحناءة الظهر والبطن والخصر بشكل سليم، دون زيادة أو نقصان فى الحجم، والتعود عليه يقى عظام الظهر بالتدريج من مشكلات الإصابة بالبرد، أو التقوض، أو التغيرات الكلية غير المحببة.

وقال إن حزام البطن يجعل الأمعاء والجهاز الهضمى والمعدة فى حالة اعتدال، وهو ما يفيد مرتديه كثيرا، سواء فى كميات الطعام التى يتناولها فهذه الطريقة تحدد له الكمية التى تحتاجها أمعاؤه بالفعل، فضلا عن الحفاظ على درجة حرارتها جيدة مما يقيها من الإصابة بمشكلات البرد والتقلص وغيرها.