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اختطاف هيثم التاجورى آمر سرايا الإسناد بمطار طرابلس

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اختطاف هيثم التاجورى آمر سرايا الإسناد بمطار طرابلس اختطاف هيثم التاجورى آمر سرايا الإسناد بمطار طرابلس

ذكرت مصادر أمنية فى العاصمة طرابلس، مساء أمس السبت، أنه تم اختطاف هيثم التاجورى آمر سرايا الإسناد، ومرافقيه بعد وصولهم لمطار طرابلس الدولى.

وقال هاشم بشر رئيس اللجنة الأمنية العليا بطرابلس ليبيا، فى تصريح لموقع "ليبيا المستقبل"، إن التاجورى تم اختطافه من قِبَل أحد أعضاء المخابرات من مدينة الزنتان، مضيفاً أنهم اتصلوا بالمسئولين فى مدينة الزنتان والمخابرات، وقد أكدوا لهم أن أحد العناصر غير المنضبطة هو من يقف وراء عملية الاختطاف، مؤكدين أنه سيحال للتحقيق والحبس ويفصل من عمله.

وأضاف بشر أن الخاطفين اقتادوا هيثم ومرافقيه إلى مدينة الزنتان، وهو الآن فى أمان، وسيعود إلى طرابلس خلال ساعات، موضحاً أنه اتصل به شخصياً وطلب منه تهدئة الشباب، وأن الأمور على ما يرام.

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