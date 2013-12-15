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عاصفة تؤدي لتساقط كثيف للثلوج على الغرب الأوسط وشمال شرق الولايات المتحدة

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عاصفة تؤدي لتساقط كثيف للثلوج على الغرب الأوسط وشمال شرق الولايات المتحدة عاصفة تؤدي لتساقط كثيف للثلوج على الغرب الأوسط وشمال شرق الولايات المتحدة

كتب : رويترز منذ 26 دقيقة

عصفت موجة جديدة من الطقس الشتوي بالغرب الأوسط والساحل الشرقي بالولايات المتحدة أمس، في الوقت الذي أدت فيه عاصفة قوية إلى سقوط ثلوج كثيفة، وتعطيل حركة الطيران وجعل الطرق محفوفة بالمخاطر.

وأعلنت شركات الطيران إما تأخير أو إلغاء رحلات، بسبب الأحوال الجوية في مطارات رئيسية في شيكاغو وواشنطن ومدينة نيويورك ونيوارك ونيوجيرزي، وذلك حسبما ذكرت إدارة الطيران الاتحادية.

وامتدت العاصفة الثلجية من ميزوري إلى مين، في الوقت الذي هطلت فيه الأمطار في الولايات الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وقالت هيئة الارصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار هذا الطقس الشتوي في بداية هذا الاسبوع، كما يتوقع أن يشهد معظم الساحل الشرقي للولايات المتحدة تساقط ثلوج ورياحا تتراوح سرعتها بين 16 و32 كيلومترا في الساعة.

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