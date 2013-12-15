دورة عن السلامة والصحة المهنية بالمعمل المشترك بدمياط

أكد وائل عبد الله البنا المدير الإدارى للمعمل المشترك بدمياط لـ"اليوم السابع"، أن المعمل نظم دورة تدريبية شارك فيها 20 من العاملين بالمعمل المشترك بعنوان دورة "السلامة والصحة المهنية" التى نظمها مركز السلامة والصحة المهنية بالإسكندرية، وشارك فيها مديرة القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية بالإسكندرية، وعدد من الأطباء والهندسة والطب بجامعة الإسكندرية وتضمن برنامج الدورة التعرف على كيفية سلامة المنشأة وأمنها وتجنب المخاطر التى تواجهها، والندوة تحت إشراف الدكتور محمد عبد العزيز كرد مدير المعمل المشترك.