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بالصور.. محافظ سوهاج يشيد بمدرسة ناصر الإعدادية بنات

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أشاد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج بمستوى مدرسة ناصر الإعدادية بنات التعليمى وما تقدمه للطالبات من تربية وتعليم وأنشطة متميزة، حصلت المدرسة من خلالها على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وقال المحافظ إنها مدرسة حكومية متميزة والتى تنافس المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن بعض أولياء الأمور قاموا بتحويل أبنائهم من المدارس الخاصة إليها، داعيا كل المدارس الحكومية بالمحافظة، أن تحذوا حذوها نحو التطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

ومن جانبه أعربت سنية عز الدين مدير مدرسة ناصر الإعدادية بنات عن شكرها محافظ الإقليم، موضحة أن المدرسة بها العديد من الأنشطة المتميزة مثل "نشاط المكتبة، والتربية الموسيقية وخدمة مجتمع، بالإضافة إلى الاقتصاد المنزلى ومعرض التربية الفنية"، وأن المدرسة هيئة من مدرسين ومدرسات وإداريين وعمال تعمل كخلية نحل من أجل الوصول بالمدرسة إلى المستوى المطلوب، والذى يعزز دورنا فى إنتاج أجيال جديدة فاعلة فى المجتمع، ويؤكد دور الوزارة فى التربية والتعليم.

وأعرب المحافظ عن سعادته بكل ما يقدم من أجل خدمة المنظومة التعليمية بالمحافظة ودعمه للمدارس التى تخدم الطلبة والطالبات، وتعلمهم وتساهم فى رفع المستوى التعليمى والتربوى لهم، لتكون قادرة على خلق أجيال تخدم وطنها الكبير وبلدها سوهاج، جاء ذلك خلال تكريمه لبعض الطالبات المتميزات فى الأنشطة المختلفة بالمدرسة، دعما لهن لاستكمال مسيرتهن التعليمية والتربوية.
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مصر 365

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