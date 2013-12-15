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المفوضية العليا للانتخابات الليبية: عزوف عن المشاركة في التسجيل

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المفوضية العليا للانتخابات الليبية: عزوف عن المشاركة في التسجيل المفوضية العليا للانتخابات الليبية: عزوف عن المشاركة في التسجيل

كتب : أ ش أ الأحد 15-12-2013 01:51

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نوري العبار، إن إحصائيات عدد الناخبين المسجلين وصلت إلى 286 ألف ناخب عند منتصف الليلة الماضية، مضيفا في تصريح أمس، أن هذه الإحصائيات تشير إلى عزوف العامة عن المشاركة في التسجيل، مقارنة بعدد المؤهلين للانتخاب، وبعدد المسجلين في انتخابات المؤتمر الوطني العام، والذي وصل عددهم إلى أكثر من مليوني ناخب.

وبين العبار، أن أسباب عزوف الناخبين عن التسجيل ترجع إلى حالة الإحباط إثر انتخابات المؤتمر الوطني العام، بسبب علو سقف الطموحات لديهم، مضيفا أن الأوضاع الأمنية تمثل أيضا جزء من أسباب عدم تسجيل الناخبين، إضافة إلى أن وسائل الإعلام متخاذلة في تشجيع وإقحام العامة في العملية الانتخابية.

وأشار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن البعض تواجههم مشاكل في الحصول على الرقم الوطني كالليبيات المتزوجات من غير ليبيين، ما دعا المفوضية إلى تمديد فترة التسجيل إلى الواحد والعشرين من ديسمبر الجاري.

ومن الجدير بالذكر، أن عملية تسجيل الناخبين بغض النظر عن المشاركة في الانتخاب من عدمه تساهم في بناء السجل الوطني للناخبين، وتعتبر خطوة لبناء سجل دائم للناخبين حسب ما أوضح العبار.

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