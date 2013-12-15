هزيمة ساحقة لـ«الإخوان» فى نقابة الأطباء

تيار «الاستقلال» يكتسح انتخابات التجديد النصفى.. ويفوز بـ11 مقعداً مقابل مقعد وحيد لـ«المحظور»

كتب : محررو الوطن السبت 14-12-2013 23:52

حصد تيار الاستقلال وحركة «أطباء بلا حقوق»، أغلبية مجلس النقابة العامة للأطباء، وعدد من الفرعيات بالمحافظات، خلال انتخابات التجديد النصفى للنقابة التى أجريت أمس الأول الجمعة، حيث تمكنت من الفوز على قائمة «أطباء من أجل مصر» المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، فى النقابة العامة وأغلب الفرعيات، وذلك لأول مرة منذ 20 عاما شهدت سيطرة تامة للإخوان على عضوية مجلس النقابة.

وأجريت الانتخابات فى النقابة العامة على 12 مقعدا «3 فوق السن و3 تحت السن» فى المستوى العام، و«3 فوق السن و3 تحت السن» فى مستوى المناطق، وفى النقابات الفرعية البالغة 27 نقابة على 4 مقاعد «2 فوق السن و2 تحت السن»، ما عدا نقابة القاهرة فتم الانتخاب فيها على «4 مقاعد فوق السن و4 تحت السن» ونقابة الإسكندرية «3 فوق السن و3 تحت السن».

وقالت قائمة «الاستقلال» إنها تمكنت من الفوز بـ11 مقعدا فى النقابة العامة من أصل12 مقعدا، كالتالى: على المستوى العام كل من «الدكتور خالد سمير، الدكتور أسامة عبدالحى، الدكتور رشوان شعبان» فوق 15 سنة، و«الدكتور حسام كمال، والدكتور محسن عزام، والدكتور ريهام إكرام» تحت 15 سنة، وعلى مستوى القطاعات فاز كل من الدكتور عمرو الشورى عن «قطاع القاهرة»، والدكتورة امتياز حسونة عن «قطاع غرب الدلتا»، والدكتور أحمد شوشة عن «قطاع شرق الدلتا»، والدكتور ضياء عبدالحميد عن «قطاع جنوب الصعيد»، والدكتور محمد عبدالحميد عن «قطاع شمال الصعيد». وبإضافة النتيجة لإجمالى الـ12 عضوا بالمجلس المتبقين الذين لم يجر عليهم تجديد نصفى لعدم وقوع القرعة عليهم، يصبح عدد أعضاء تيار الاستقلال بمجلس النقابة العامة، 14 عضوا مقابل 10 أعضاء لأطباء من أجل مصر، بالإضافة لنقيب الأطباء، وبالتالى يكون لهم الأحقية فى إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان النوعية، لأول مرة منذ سيطرة الإخوان على النقابة منذ 20 عاما.

«الاستقلال» تفوز بكافة المقاعد فى محافظات الصعيد والساحل.. وتتقاسم المقاعد مع الإخوان فى 5 محافظات

وفى النقابة الفرعية بالقاهرة، أكد تيار الاستقلال حصده كافة مقاعد المجلس الثمانية، بفوز كل من الدكتور أحمد بكر، والدكتور جورج ناشد، والدكتورة سناء أحمد، والدكتور محمد منير «فوق 15 سنة»، والدكتور أحمد فتحى، والدكتورة سناء مهران، والدكتور محمد مقبل، والدكتور محمود سعد «تحت 15 سنة»، وفى النقابة الفرعية بالجيزة، فازت «قائمة الاستقلال» بثلاثة مقاعد مقابل مقعد واحد لأطباء من أجل مصر.

وفى باقى المحافظات، فازت قائمة «الاستقلال» بجميع المقاعد فى «دمياط والإسكندرية والمنيا وأسيوط والإسماعيلية وبنى سويف ومطروح وقنا»، فيما حصدت قائمة «أطباء من أجل مصر» على جميع مقاعد محافظات «الفيوم والقليوبية والدقهلية والبحيرة»، بينما تقاسمت القائمتين المقاعد فى محافظات «المنوفية وشمال سيناء والأقصر والبحر الأحمر وسوهاج والشرقية»، وحصدت «أطباء من أجل مصر» على 3 مقاعد مقابل واحد لـ«الاستقلال» فى محافظات «كفرالشيخ والوادى الجديد والغربية» عن كل محافظة.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات عن النتائج الرسمية لها، وعدد المشاركين، بشكل تفصيلى فى القاهرة والمحافظات، خلال الساعات القادمة بمؤتمر صحفى بدار الحكمة، حيث انتهت عمليات الفرز صباح أمس السبت.

وقال الدكتور عمرو الشورى، المرشح الفائز بعضوية مجلس النقابة العامة لقطاع القاهرة، فى تصريحات له، إن الهدف ليس هزيمة الإخوان، ولكن الهدف الابتعاد بالنقابة عن التسيس وتحقيق مطالب جموع الأطباء وعلى رأسها كادر المهن الطبية.

سيطرت قوائم «تيار الاستقلال» على نتائج انتخابات التجديد النصفى لمجالس نقابة الأطباء فى القاهرة والمحافظات الساحلية والصعيد، وفازت بكافة مقاعد النقابة فى 9 محافظات، وتقاسمت المقاعد مع قائمة «أطباء من أجل مصر» المحسوبة على الإخوان فى 5 محافظات، فيما فاز الإخوان بكافة مقاعد النقابتين الفرعيتين بمحافظتى الدقهلية والفيوم.

وسيطرت قوائم «الاستقلال» على النتائج فى محافظات الصعيد والساحل، ففى أسوان، أطاح «تيار الاستقلال» بقائمة الإخوان، وحصد المقاعد الأربعة المخصصة للمحافظة، وقال الدكتور حامد محمد مكى، نقيب أطباء أسوان، إن 11 شخصاً تنافسوا فى انتخابات التجديد، التى انتهت بفوز الدكتور مصطفى أبوالمجد عبدالجليل، والدكتور محمود رضا، تحت السن، والدكتور محمد عبدالمنعم سرور، والدكتور صفوت سلامة، فوق السن.

وفى البحيرة، اكتسحت قائمة الاستقلال، قائمة «أطباء من أجل مصر»، التابعة للإخوان، وفاز الأطباء أسامة عبدالحى، ورشوان شعبان، وخالد سمير بمقاعد فوق السن للنقابة العامة، فيما فاز الأطباء حسام كمال، وريهام أكرم، ومحسن عزام بمقاعد تحت السن. كما فازت الطبيبة امتياز حسونة، من قائمة الاستقلال بمقعد ممثل قطاع غرب الدلتا بالنقابة العامة، بعد حصولها على 369 صوتاً، مقابل 292 صوتاً لمرشح قائمة الإخوان «محمد عادل».

وفى أسيوط، اكتسح تيار الاستقلال نتائج الانتخابات، وفاز بالمقاعد الخمسة للنقابة الفرعية ومقعد جنوب الصعيد.

وقال الدكتور رشدى الخياط نقيب الأطباء بالمحافظة، إن الفرز أسفر عن فوز الدكتور محمد ضياء الدين عبدالحميد، بمقعد النقابة العامة عن منطقة جنوب الصعيد، بعد حصوله على 837 صوتاً، كما فاز هشام حمزة، وخالد الطماوى، بمقعدى فوق 15 سنة، وفاز الدكتور عبدالحكيم عبدالستار، والدكتور محمد على رسلان، بمقعدى تحت السن.

كما منيت قوائم الإخوان بهزيمة ساحقة فى بنى سويف، وأعلن المستشار حمادة محمد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز قائمة «تيار الاستقلال» باكتساح على قائمة «أطباء من أجل مصر».

وأوضح أن الانتخابات أسفرت عن فوز الدكتور مصطفى هارون والدكتور عمرو مناف، فوق 15 سنة، والدكتور أحمد حمدى، والدكتورة وفاء عمار بمقعدى تحت السن.

وفى سوهاج، حصد تيار الاستقلال جميع المقاعد وسط حضور ضعيف من أعضاء النقابة البالغ عددهم 5100 طبيب وطبيبة، حضر منهم 565 فقط.

وفاز بمقاعد جنوب الصعيد بالنقابة العامة كل من ضياء الدين عبدالحميد وكان قد تم إعلان فوز وليد محمد إسماعيل وابتسام ناصر، بالتزكية، بمقعدى تحت السن، وذلك لعدم وجود مرشحين منافسين لهما.

فوز طبيب إخوانى محبوس فى الفيوم واتهامات لأطباء الجماعة بالتلاعب بالكشوف وشطب الأطباء المسيحيين بالإسكندرية

وفى قنا، سيطرت قائمة المستقلين على مقاعد المحافظة الأربعة، وخرج الإخوان خاليى الوفاض، وفاز الدكتور هشام جمال، والدكتور عاطف عدلى بمقعدى فوق 15 سنة، فيما فاز الدكتور وليد طليحة والدكتور أحمد الزقيم بمقعدى تحت السن.

وفى الإسماعيلية، أعلن المستشار صالح سليم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز قائمة الاستقلال، بكافة المقاعد.

وفى دمياط، حصدت قائمة «ائتلاف أطباء دمياط» التابعة لتيار الاستقلال، المقاعد الأربعة بمجلس النقابة الفرعية، مكتسحة قائمة «أطباء من أجل مصر».

وضمت القائمة الفائزة كلاً من وفاء أحمد الحسينى وأحمد محمود البلتاجى بمقعدى فوق السن، وعماد محمد نصحى شلبى، وإسماعيل عبدالفتاح الحفناوى تحت السن.

وفى السويس، خرجت جماعة الإخوان بلا أية مقاعد، بينما فاز مرشحو تيار «الاستقلال» بكافة المقاعد الأربعة.

كما فازت قوائم الاستقلال بأغلبية المقاعد فى عدة محافظات، ففى الإسكندرية، فاز مرشحو قائمة تيار الاستقلال بـ65% من مقاعد مجلس النقابة.

وقال الدكتور رفيق خليل، نقيب الأطباء بالإسكندرية، إن مرشحى قائمة أطباء من أجل مصر التابعة لتنظيم الإخوان، حاولوا إثارة الشغب والقلاقل للتأثير على نتائج الانتخابات، إلا أن أعضاء الهيئات القضائية المشرفين عليها، منعوا ذلك، وواصلوا عملية التصويت. كما اتهمت الدكتورة امتياز حسونة، الفائزة بعضوية مجلس النقابة عن قطاع غرب الدلتا، أعضاء النقابة من الإخوان بالتلاعب فى كشوف الناخبين بالنقابة العامة، وحذف أسماء المسيحيين لأنهم كتلة تصويتية كبيرة بالنقابة الفرعية، وحرمانهم من حقهم فى الانتخاب للسيطرة على الانتخابات وحسمها لصالحهم، على حد قولها.

واستنكر الدكتور كميل صديق، عضو المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، وأحد أعضاء نقابة الأطباء، حذف اسمه وأسماء الأقباط من قوائم الناخبين، مضيفاً: «الإخوان همجيون ويعشقون الخروج على القانون، ولا بد من الوقوف أمام هذه التصرفات غير المسئولة».

فى المقابل، سيطرت قوائم الإخوان على نتائج الانتخابات فى محافظتى الدقهلية والفيوم فقط، فى الدقهلية فازت قائمة أطباء من أجل مصر بمقاعد النقابة الفرعية الأربعة، وخرجت قائمة الاستقلال بلا مقاعد.

وفى الفيوم، سيطرت قائمة «أطباء من أجل مصر» على كافة المقاعد، وأعلنت اللجنة المنظمة للانتخابات، فوز الدكتور أحمد يوسف عبدالغفار، القيادى الإخوانى المحبوس حالياً، والدكتور أحمد على جمعة بمقعدى فوق السن، كما فاز الدكتور حازم عيد، والدكتور أحمد الشيمى بمقعدى تحت السن، وحصل الدكتور أحمد البيلى، مرشح القائمة بمقعد النقابة عن قطاع شمال الصعيد.