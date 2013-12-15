الخميس.. مؤتمر صحفى بهندسة القاهرة للإعلان عن مشروع تنمية حوض النيل

تنظم كلية هندسة جامعة القاهرة، مؤتمراً صحفياً، الخميس المقبل، للإعلان عن اتفاقية مشروع تنمية حوض النيل، والربط بنهر الكونغو، مع إحدى الشركات، لإنهاء حالة الفقر المائى لمصر.

ويتضمن المؤتمر، شرح للدراسات والخرائط الجيولوجية والهندسية، وتوضيح للرؤية السياسية والاقتصادية للمشروع، وأثرها على الأمن القومى المصرى.

ويحضر المؤتمر الدكتور شريف مراد، عميد الكلية، والدكتور أحمد عبدالخالق الشناوى، خبير الموارد المائية بالأمم المتحدة، والدكتور عمرو عدلي، وكيل الكلية، ورودينا ياسين الخبيرة السياسية والاقتصادية لشئون إفريقيا ودول حوض نهر النيل، وعدد من الأساتذة المهندسين بالكلية فى جميع التخصصات.