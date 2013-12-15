اختطاف هيثم التاجوري آمر سريا الإسناد بمطار طرابلس

ذكرت مصادر أمنية في العاصمة طرابلس، مساء السبت، أنه تم اختطاف هيثم التاجوري، آمر سرايا الإسناد الأمني ومكافحة الجريمة، ومرافقيه بعد وصولهم مطار طرابلس الدولي.وقال هاشم بشر، رئيس اللجنة الأمنية العليا بطرابلس، في تصريح لموقع «ليبيا المستقبل»، إن «التاجوري» تم اختطافه من قبل أحد أعضاء المخابرات من مدينة الزنتان، مضيفا أنهم اتصلوا بالمسؤولين في مدينة الزنتان والمخابرات، وأكدوا أن أحد العناصر غير المنضبطة هو من يقف وراء عملية الاختطاف، مؤكدين أنه سيحال للتحقيق والحبس، ويفصل من عمله.وأضاف «بشر» أن الخاطفين اقتادوا «هيثم» ومرافقيه إلى مدينة الزنتان، وهو الآن في أمان، وسيعود إلى طرابلس خلال ساعات، موضحا أنه اتصل به شخصيا، وطلب منه تهدئة الشباب.

شبكةعيونالإخبارية

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