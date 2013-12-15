منتدى الإعلام الإماراتي يحتضن «قنوات التواصل الاجتماعي»

تحتضن الدورة الأولى لمنتدى الإعلام الإماراتي، الذي يعقد يوم الأربعاء المقبل، في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي في دبي، جلسة حوارية تحت عنوان "قنوات التواصل الاجتماعي وأثرها في إعادة تشكيل المشهد الإعلامي الإماراتي"، بمشاركة نخبة من الشخصيات الإعلامية والأكاديميين والكتاب البارزين وطلبة الإعلام في الدولة.

وكشف نادي دبي للصحافة أن الجلسة تناقش مدى تأثير وسائل الإعلام الجديد على واقع الإعلام المحلي وما خلقه هذا الصنف الإعلامي الجديد من فرص أمام المؤسسات الإعلامية والشباب، وخصوصاً بعد ازدياد مستخدمي هذه الوسائل في الآونة الأخيرة في الدولة بشكل كبير وملحوظ، كونها تعمق المشاركة والتفاعل مع الآخرين.

تكنولوجيا المعلومات

ويأتي عقد هذه الجلسة في ظل تبوء دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في استخدام الهواتف الذكية، نتيجة احتضانها لبنية تحتية صلبة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعد من بين الأفضل في العالم، بالإضافة إلى إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمبادرة الحكومة الذكية في مايو الماضي.

وتناقش هذه الجلسة محاور تدور حول التحديات التي تواجهها اليوم وسائل الإعلام التقليدية في مواجهة وسائل الإعلام الجديد، وقدرة الإعلام التقليدي على مواكبة التطور والانتشار السريع لقنوات التواصل الاجتماعي والتأقلم معها.

توظيف الشباب

وتسلط الجلسة الضوء على كيفية توظيف الشباب والمؤسسات الإعلامية المحلية اليوم لقنوات التواصل الاجتماعي، وفيما إذا كانت هذه الوسائل ساهمت في تفجير طاقات شبابية بصورة أكثر انتشاراً، بالإضافة إلى رؤية المؤسسات الإعلامية المحلية والشباب لمستقبل هذه الوسائل في خدمة القطاع الإعلامي الإماراتي.

تدير الجلسة الإعلامية صفية الشحي من مؤسسة دبي للإعلام، ويتحدث فيها الإعلامي ظاعن شاهين، المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، رئيس تحرير "البيان"، وعلي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، بالجامعة الأميركية في دبي، وأحمد الهاشمي، نائب رئيس أول للاتصال والعلامة التجارية، في "اتصالات" والدكتور خالد الخاجة، عميد كلية المعلومات والإعلام والعلوم الإنسانية، جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وعبدالله النعيمي، رائد في الإعلام الجديد.