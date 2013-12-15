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فحص دوالى الخصية بعينة من السائل المنوى

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فحص دوالى الخصية بعينة من السائل المنوى فحص دوالى الخصية بعينة من السائل المنوى

تعرف الأوعية الدموية على أنها عبارة عن وعاء دقيق جدا يقوم بنقل الدم من أعضاء الجسم إلى القلب والعكس، وحدوث اضطرابات فى تلك الأوعية يسبب حدوث إصابات شائعة، مثل الدوالى، جلطة الأوردة، والجلطات، بالإضافة إلى ما يعرف باسم دوالى الخصية.

يقول الدكتور حسام أحمد فؤاد أستاذ الجراحة العامة والأورام والغدد والأوعية الدموية وجراحة المناظير المتقدمة والجهاز الهضمى وجراحات السمنة وزميل الكلية الملكية للجراحين بلندن، إن دوالى الخصية من الأمراض الشائعة بين الرجال، وفى 95% من الإصابات تكون فى الجهة اليسرى.

وأضاف حسام أن تلك الإصابة لم تعد قاصرة على كبار السن، وإنما أصبحت تصيب كثيرا من الشباب الأقل من 20 عاما، حيث إن كثيرا من الحالات يتم اكتشافها مصادفة، خلال الالتحاق بإحدى الكليات التى تتطلب فحوصات مثل الكلية الحربية أو الشرطة، أو حتى من خلال إجراء فحوصات لمعرفة أسباب تأخر العقم، حيث إن 40% من الرجال ممن يعانون من تأخر الإنجاب غالبا ما يكون بسبب دوالى الخصية، مشيرا إلى أن دوالى الخصية قد تسبب الآلام للمريض ولكن فى مراحل متأخرة.

وأوضح حسام أن تلك الحالة يتم تشخيصها من خلال الطبيب بالفحص الإكلينيكى (اليدوى)، أو من خلال إجراء أشعة الموجات الصوتية على أوردة الخصيتين، وتعتبر تلك الطريقة من أدق طرق التشخيص، كما يمكن تشخيص الحالة من خلال السائل المنوى، ويكون من خلال العادة الزوجية أو بعد العلاقة الحميمة، ويتم فحص السائل خلال 4 أيام ويمكن إجراؤه فى أى معمل قريب.

وقال حسام إنه لا يوجد علاج تام لدوالى الخصية، مشيرا إلى أن ضعف الإنجاب بسبب دوالى الخصية يشفى منه 30% فقط، مضيفا أن الآلام التى يشعر بها المريض بدوالى الخصية لم يثبت علميا حتى الآن إذا كان مصدرها الدوالى أم لا، مضيفا أن الحل الأمثل يكمن فى استئصال الدوالى.

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مصر 365