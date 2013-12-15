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Khloé Kardashian توقع معاملات الطلاق الرسمية

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Khloé Kardashian توقع معاملات الطلاق الرسمية Khloé Kardashian توقع معاملات الطلاق الرسمية

وضعت نجمة تلفزيون الواقع Khloé Kardashian حداً للإشاعات التي تلاحقها منذ فترة طويلة حول علاقتها بزوجها لاعب كرة السلّة Lamar Odom، وتقدّمت اليوم بمعاملات الطلاق رسمياً.
وقال مصدر مقرّب من Khloé إنها تقدّمت اليوم بمعاملات طلاقها الرسميّة، مؤكدة في الأوراق القانونية أن سبب الانفصال خلافات لا يمكن حلّها، ما يُنهي علاقة زوجية استمرّت 4 أعوام، حسب ما ذكر موقع "TMZ".
ويبدو أن الطلاق سيكون سريعاً وحاسماً، خصوصاً أن الثنائي ليس لديهما أطفال.
يُذكر أنّ موقع "TMZ" كان قد نشر في الشهر الماضي "راب" لـLamar، يظهر فيه وهو يتفاخر بخيانته لـKhloé ، ومنذ ذلك الحين لم ترتدِ Khloé خاتم زواجها.

 

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