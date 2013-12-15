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بالصور .. نانسي عجرم وتامر حسني في حفل غنائي باستاد القاهرة‎

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بالصور .. نانسي عجرم وتامر حسني في حفل غنائي باستاد القاهرة‎ بالصور .. نانسي عجرم وتامر حسني في حفل غنائي باستاد القاهرة‎

أحييت اليوم المطربة اللبنانية “نانسي عجرم”، والمطرب “تامر حسني ” حفل غنائي أقامته شركة “QNet” بالصالة المغطاة في استاد القاهرة ، تحت شعار “Raise the Bar Higher”، وذلك بمناسبة مرور 15 عامًا على تأسيسها .

وبدأت الفنانة نانسي عجرم إحياء فقرتها في الثالثة والنصف عصراً، وقدمت عدد من أغانيها، كـ ” لو سألتك انت مصري ” و” ديه ” و “مين ده اللي نسيك ” و ” ياطبطب ” وغيرها .

وأحيى الفنان تامر حسني الفقرة الثانية من الحفل الساعة الثامنة والنصف، وذلك بحضور وزير الرياضة كابتن طاهر أبو زيد والمنتج محسن جابر، وقدم تامر عدد من أغانيه : اللي جاي أحلى.. يانا يامفيش .. حاجات علمتهالك ” وغيرها من الأغاني .

وتم تكريم الإعلامية “ريهام سعيد ” عن دورها المجتمعي من خلال برنامج الذي تقدمه ” صبايا الخير “، وأعربت ريهام عن سعادتها بالتكريم للعام التاني على التوالي، متمنية أن يستمر برنامجها في مساعدة الناس .

مراسل : أحمد وليد –  محمد الموجي

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