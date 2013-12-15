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الأهلي: الخسارة ليست غريبة.. والفريق يمر بظروف صعبة

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الأهلي: الخسارة ليست غريبة.. والفريق يمر بظروف صعبة الأهلي: الخسارة ليست غريبة.. والفريق يمر بظروف صعبة

قال هادي خشبة المنسق العام للجنة الكرة بالأهلي إن الخسارة أمام جوانزو الصيني في كأس العالم للأندية ليست غريبة.

الاهلي سقط بهدفين نظيفين امام الفريق الصيني بطل أسيا، سجلهما إليكسون والنجم الأرجنتيني كونكا.

وأفصح خشبة عقب اللقاء فيما أبرزه الأهلي عبر موقعه الالكتروني: "الخسارة ليست غريبة.. نلعب في ظروف صعبة للغاية".

ويقصد خشبة خوض الأهلي البطولة دون أن يلعب في منافسة محلية على مدار الموسم الماضي.

وتابع خشبة "لكل مباراة فائز ومهزوم.. الأهلي لم يحالفه الحظ".

وأكد حسن حمدي رئيس الأهلي الرسالة نفسها في حديثه للبعثة، مفصحا "الأهم هو التركيز في المقبل".

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