أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالأرقام – ماذا قدم متعب لقنص ' افضل لاعب في مباراة جوانزو '

Google+ Print
بالأرقام – ماذا قدم متعب لقنص ' افضل لاعب في مباراة جوانزو ' بالأرقام – ماذا قدم متعب لقنص ' افضل لاعب في مباراة جوانزو '

يقدم FilGoal.com إحصائيات عماد متعب مهاجم الأهلي في مباراة جوانزو الصيني، والتي توج المهاجم الدولي فيها بلقب أفضل لاعب.

متعب شارك في خسارة الأهلي أمام جوانزو بهدفين نظيفين سجلهما إليكسون وكونكا.

موريكوي لاعب جوانزو كان عاملا مشتركا في هدفي فريقه، وسجل إليكسون وداريو كونكا الكرتين.

لكن متعب اقتنص الجائزة..

متعب لعب 14 تمريرة خلال اللقاء.. 12 منها وصلت لزميل له من الأهلي بنسبة دقة بلغت 86%

من بين تلك التمريرات هدية منحها متعب لمحمد أبو تريكة، أهدرها قديس الكرة المصرية في بداية الشوط الأول.

ولم يرسل متعب أي تمريرة طولية، وهذا يبدو منطقيا بالنظر إلى موقعه كرأس حربة.

لكنه أيضا لم يصوب على مرمى جوانزو في أي فرصة حتى تم استبداله بالسيد حمدي خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

دفاعيا، ساهم متعب بالضغط على الخصم واستخلاص الكرة من لاعبي جوانزو 4 مرات.

وفقد متعب الكرة 7 مرات.

أما فيما يخص الامكان التي تحرك فيها متعب على أرض الملعب، فيمكن التعرف عليها من الصورة التالية:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع