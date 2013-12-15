بالأرقام – ماذا قدم متعب لقنص ' افضل لاعب في مباراة جوانزو '

يقدم FilGoal.com إحصائيات عماد متعب مهاجم الأهلي في مباراة جوانزو الصيني، والتي توج المهاجم الدولي فيها بلقب أفضل لاعب.

متعب شارك في خسارة الأهلي أمام جوانزو بهدفين نظيفين سجلهما إليكسون وكونكا.

موريكوي لاعب جوانزو كان عاملا مشتركا في هدفي فريقه، وسجل إليكسون وداريو كونكا الكرتين.

لكن متعب اقتنص الجائزة..

متعب لعب 14 تمريرة خلال اللقاء.. 12 منها وصلت لزميل له من الأهلي بنسبة دقة بلغت 86%

من بين تلك التمريرات هدية منحها متعب لمحمد أبو تريكة، أهدرها قديس الكرة المصرية في بداية الشوط الأول.

ولم يرسل متعب أي تمريرة طولية، وهذا يبدو منطقيا بالنظر إلى موقعه كرأس حربة.

لكنه أيضا لم يصوب على مرمى جوانزو في أي فرصة حتى تم استبداله بالسيد حمدي خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

دفاعيا، ساهم متعب بالضغط على الخصم واستخلاص الكرة من لاعبي جوانزو 4 مرات.

وفقد متعب الكرة 7 مرات.

أما فيما يخص الامكان التي تحرك فيها متعب على أرض الملعب، فيمكن التعرف عليها من الصورة التالية: