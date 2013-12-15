أدوية هرمون الذكورة تساعد فى علاج "الذئبة الحمراء" عند النساء

مرض الذئبة الحمراء هو مرض مناعى مزمن، ويحدث نتيجة لحدوث خلل فى الجهاز المناعى لجسم الإنسان، وهنا يفقد الجهاز المناعى القدرة على التفرقة بين الأجسام الغريبة وأنسجة الجسم فتنتج أجسام مضادة تهاجم خلايا الجسم.

يقول الدكتور عادل محمود أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن مرض الذئبة الحمراء يكون أكثر حدوثا فى السيدات عن الرجال بنسبة 1:9%، نتيجة لوجود هرمون الإستروجين هرمون النساء الذى يزيد أثناء فترة الحمل عند النساء ويساعد على زيادة نشاط المرض.

وأضاف "محمود" أن المرأة المصابة بالذئبة الحمراء وتتعاطى حبوب منع الحمل وبعض العقاقير التى تحتوى على هرمون الأستروجين يؤدى ذلك إلى زيادة نشاط المرض، لذا ينصح الطبيب المرأة المصابة بالمرض بعدم حدوث حمل، لأن ذلك سيكون له أضرار كثيرة على صحتها، وسوف تؤدى لحدوث مضاعفات على صحتها وصحة الجنين نتيجة لزيادة هرمون الاستروجين عند المرأة.

> ويوضح أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم، أنه من الممكن السيطرة على مرض الذئبة الحمراء عند النساء عن طريق تناول أدوية تحتوى على هرمون التيستوستيرون وهو هرمون الذكورة عند الرجال، لأنه يقلل من انتشار المرض على عكس ما يقوم به هرمون الاستروجين عند المرأة.