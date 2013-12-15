"الفيمتو ليزر" يحدث ثورة فى جراحات العيون

"الفيمتو ليزر" هو شعاع يستطيع أن يخترق جميع طبقات قرنية العين، دون اللجوء لأى تدخل جراحى، وهو عملية إلكترونية أكثر دقة وأمانا.

يقول الدكتور أسامة النحراوى، أستاذ واستشارى جراحة العيون وعضو الجمعيتين الأوروبية والأمريكية لجراحات المياه البيضاء، إن "الفيمتو ليزر" يحدث ثورة هائلة فى جراحات العيون، ويتجه فى اتجاه الأمان والدقة، ويعد "الفيمتو ليزر" مهما فى علاج عمليات المياه البيضاء وزرع العدسات وزرع القرنية، وتصحيح الإبصار دون التدخل الجراحى ليد الطبيب أو استخدام المشرط، لافتا إلى أن الفيمتو ليزر هو عملية أوتوماتيكية إلكترونية لا توجد منها أية أضرار.

ويشير استشارى جراحة العيون إلى أن الفيمتو ليزر يستخدم خصيصا مع الأشخاص الذين لديهم عين واحدة، نتيجة تعرضهم للحوادث والحول والعين الكسولة والمياه البيضاء، مشيرا إلى أنه يعد أكثر أمانا فى العمليات الصعبة التى تم ذكرها مثل العين الواحدة.

ويوضح الطبيب أن الفيمتو ليزك فى حالات تصحيح الإبصار يأخذ قليلا من الوقت، ويكون عبارة عن تردد يتم توجيهه إلى العين لفصل طبقة النسيج العليا لقرنية العين، ثم بعد ذلك يتم تغيير شكل القرنية، ويتم تصحيح الإبصار فى وقت قليل، ويستطيع بعدها المريض أن يفتح عينيه ويغلقها بشكل طبيعى وتتحسن الرؤية.