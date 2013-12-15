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وفاه شخص و إصابة 3 أخرين في انفجار مصنع ببرج العرب‎

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وفاه شخص و إصابة 3 أخرين في انفجار مصنع ببرج العرب‎ وفاه شخص و إصابة 3 أخرين في انفجار مصنع ببرج العرب‎

أرشيفية

توفي منذ قليل عامل و إصيب أربعة أخرين و ذلك نتيجة لإنفجار إحدى الغلايات بمصنع بويات بمنطقة برج العرب غربي الاسكندرية .

وقامت قوات الدفاع المدني بالإنتقال الي موقع الإنفجار بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة برج العرب الصناعية , وإستطاعت السيطرة علي النيران .

وأكد مصدر أمني من موقع الحادث  ان المصنع المخصص لإنتاج ” الغرا الابيض ” ملك نيكولا عبد السيد ويوسف سلامة ، والإنفجار جاء بعد إرتفاع درجة حرارة الغلاية الخاصة بإنتاج الغرا الأبيض .

وإنهارت الجدران الداخلية للمصنع المكون من طابقين وادي الى وفاه حمادة شيخ العرب عبد اللطيف 22 عام ، عامل ومقيم سوهاج ، واصابة كلا من وليم كرولوس بطرس 59 سنة بكسر بالعمود الفقرى وبيشاى نطمى مواليد 88 مهندس انتاج، رئيس الوردية

كما أصيب محمود محمد الحلوانى عامل بالمصنع باشتباه نزيف وحالته خطرة .

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