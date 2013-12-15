محمود بدر: على المصريين الفصل بين الأداء السيء للحكومة وخارطة الطريق المعبرة عن حلمهم

كتب : جهاد أحمد منذ 20 دقيقة

قال محمود بدر مؤسس حركة "تمرد"، إن أداء حكومة الببلاوي سيء جدا، مؤكدا أن موجة الأمطار التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين كشفت الأداء السيء لهذه الحكومة.

وطالب بدر خلال لقائه مع الإعلامي عماد الدين أديب ببرنامج "بهدوء" على قناة "CBC"، المصريين بضرورة الفصل بين الأداء السيء لهذه الحكومة، وخارطة الطريق التي وضعت عقب ثورة 30 يونيو؛ لأنها تعبر عن حلم المصريين.

وأضاف بدر، أنه طالب اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية اليوم، أثناء لقائه برئاسة الجمهورية، بتكثيف عمل الأجهزة التنفيذية في الشارع؛ لتدارك تعطل مصالح المواطنين؛ بسبب غرق الشوارع بالمياه خاصة المحافظات التي غرقت تماما بالمياه لدرجة منعت أصحاب المحال التجارية من ممارسة أعمالهم.