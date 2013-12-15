الببلاوي: "السيسي" لا يحكم مصر بل مؤسساتها العميقة

كتب : محمد عاشور منذ 13 دقيقة

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزارء، إن الحكومة لا تتلقى أية تعليمات من الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، مؤكدا أن الحكومة قوية وبها وزارء في غاية الكفاءة.

وأضاف الببلاوي، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الفريق السيسي من أكثر وزارء الحكومة انضباطا، لافتا إلى أنه قليل الحديث في اجتماعات مجلس الوزراء.

وأشار الببلاوي إلى أن القوات المسلحة لم تتدخل في تشكيل الحكومة ولا اختيار أي وزير، موضحا أنه طلب من القوات السملحة أن ترشح شخصا ليتولى وزارة الإنتاج الحربي، وآخر لوزارة الطيران المدني.

ونوه الببلاوي إلى أن الحكومة تعمل في تكامل وتعاون بين مؤسساتها كافة، وتابع "من يحكم مصر هي المؤسسات العميقة".