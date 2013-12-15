أخبار عاجلة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الببلاوي: "السيسي" لا يحكم مصر بل مؤسساتها العميقة

Google+ Print
الببلاوي: "السيسي" لا يحكم مصر بل مؤسساتها العميقة الببلاوي: "السيسي" لا يحكم مصر بل مؤسساتها العميقة

كتب : محمد عاشور منذ 13 دقيقة

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزارء، إن لا تتلقى أية تعليمات من الفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع، مؤكدا أن الحكومة قوية وبها وزارء في غاية الكفاءة.

وأضاف الببلاوي، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الفريق السيسي من أكثر وزارء الحكومة انضباطا، لافتا إلى أنه قليل الحديث في اجتماعات مجلس الوزراء.

وأشار الببلاوي إلى أن القوات المسلحة لم تتدخل في تشكيل الحكومة ولا اختيار أي وزير، موضحا أنه طلب من القوات السملحة أن ترشح شخصا ليتولى وزارة الإنتاج الحربي، وآخر لوزارة الطيران المدني.

ونوه الببلاوي إلى أن الحكومة تعمل في تكامل وتعاون بين مؤسساتها كافة، وتابع "من يحكم هي المؤسسات العميقة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد»

منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد»