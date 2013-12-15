النجار: أداء الوفد المصري في فلسطين فاق توقعاتنا

كتب : جهاد أحمد منذ 12 دقيقة

أكد عبد الناصر النجار نقيب الصحفيين الفلسطينيين، دخول الوفد الصحفي المصري إلى الأراضي المحتلة بتأشيرات من السلطة الفلسطينية، رفضا للاتهامات التي ادعت دخول الوفد بتأشيرات إسرائيلية، مؤكدا أن التأشيرات موجودة في نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف النجار، خلال لقائه ببرنامج "بث مباشر" على قناة "CBC"، أن الوفد المصري أعاد للأذهان القضية الفلسطينية بما نشره الصحفيون من معاناة الفلسطينيين، مؤكدا سعادته بالروايات التي نشرت وأنها فاقت توقعات الصحفيين الفلسطينيين.

وأشار النجار إلى أن الوفد المصري زار الجدار العازل ورصد معناة العائلات المحاصرة بين الجدار والأسلاك الشائكة، إضافة إلى زيارتهم القدس والمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ولكن عن طريق بعض المجاهدين الفلسطينيين و بطريقتهم الخاصة.

وقال النجار أن الصحفيين المصريين أثبتوا أنهم جزءا من المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي الغاشم مطالبا كل صحفي عربي يستطيع الوصول الى فلسطين أن يأتي وينقل معناة الشعب الفلسطيني للعالم كله.

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين إن زيارة الوفد المصري الأخيرة أشعلت حماس العديد من الصحفيين المصريين، مؤكدا أنه كان من المقرر اختيار 8 مصورين صحفيين لزيارة القدس و فوجئ بتقدم أكثر من 200 مصور صحفي للسفر إلى القدس، ما دفعه لتنظيم مسابقة لاختيارالـ8 مصورين الذين سيسافرون.